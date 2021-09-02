Петербургский СКА начал выездной матч с «Северсталью» в рамках нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. Команды вышли на лед череповецкой арены в 19:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Для обеих команд этот матч является дебютным в новом сезоне КХЛ. Регулярный чемпионат стартовал только вчера, 1 сентября, со встречи омского «Авангарда» и московского ЦСКА (4:0).

Напомним, в прошлом сезоне команда Валерия Брагина одержала четыре победы в четырех матчах над «Северсталью». В Петербурге СКА выиграл со счетом 2:0 и 4:1, а в Череповце праздновал победы со счетом 2:0 и 3:2.