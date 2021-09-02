32-летний голкипер «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

После матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, который завершился вничью, тренерский штаб сборной России принял решение вернуть вратаря в «Ростов».

Подготовку к оставшимся матчам отборочного турнира против Кипра и Мальты продолжат четыре вратаря: Маринато Гильерме из московского «Локомотива», Юрий Дюпин из «Рубина» , Александр Максименко из «Спартака» и Андрей Лунев из «Байера».

Ранее, 1 сентября расположение национальной команды покинул защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.