Нападающий «Милана» Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции. Подчеркивается, что он не контактировал с остальными игроками «Милана» после матча второго тура Серии А против «Кальяри».

Напомним, Жиру присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно. Он принял участие в двух официальных матчах за «россонери» и забил два мяча.

До этого 31-летний француз защищал цвета «Челси», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии.