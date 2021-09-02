Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили перейдет в московский клуб «Локомотив», сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Марадишвили перейдет в команду Марко Николича. «Железнодорожники» согласились серьезно увеличить зарплату Константина, которая составляла примерно миллион рублей в месяц. Сумма перехода составит от пяти до семи миллионов евро», — написал журналист в своей социальной сети.

Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. Футболист провел 49 матчей за московский клуб, в которых забил два гола.

Ранее из ЦСКА в «Локомотив» перешел защитник Наир Тикнизян.