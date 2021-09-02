Завершился очередной соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. По его итогам сборная России опустилась обратно со второго на третье место в медальном зачёте.

Россияне не завоевали ни одного золота Паралимпиады 2 сентября, завоевав три серебряные и пять бронзовых медалей.

Серебро: Вячеслав Емельянцев (плавание, 100 м на спине, класс S14), Валерия Шабалина (плавание, 100 м на спине, класс S14), женская сборная России(плавание, комбинированная эстафета 4х100 м).

Бронза: Вячеслав Ленский (плавание, 400 м вольным стилем, класс S6), Александр Скалиух (плавание, 100 м баттерфляем, класс S9), Владимир Даниленко (плавание, 50 м на спине, класс S2), Анна Поддубская (тхэквондо, до 49 кг, класс К44), Даниил Сидоров (тхэквондо, до 61 кг, класс 44).

Всего на счету сборной России 32 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых медали. На второе место вырвалась Великобритания (34 — 27 — 35).

Лидирует с огромным отрывом команда Китая: 77 золотых, 46 серебряных, 44 бронзовых.

Четвёртой идёт команда США (27 — 31 — 22), пятой — Украина (20 — 39 — 25).