Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, выиграли короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия).

Фигуристы набрали за свое выступление 60,64 балла. Второе место заняли их соотечественники Ксения Ахантьева и Валерий Колесов с результатом 58,20. Замкнули тройку лидеров представители Грузии Карина Сафина и Лука Берулава (57,64).

Ещё одна российская пара Полина Костюкович и Алексей Брюханов стала четвертой, набрав 56,37 балла.

Произвольная программа в парном катании состоится завтра, 3 сентября, и начнется в 20:15 по московскому времени.

Напомним, для российских фигуристов этот этап Гран-при является первым в сезоне. Ранее они пропустили соревнования в Куршевеле из-за ограничений на въезд во Францию.