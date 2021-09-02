Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о задачах клуба в Лиге чемпионов. По итогам жеребьёвки сине-бело-голубые попали в одну группу с действующим победителем турнира английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

«Челси» — мегафаворит, «Ювентус» тоже не нуждается в представлении. «Мальме» – клуб, с которым мы можем играть, — цитирует «РИА Новости» Семака. — Перед нами стоит задача попасть в еврокубковую весну. С какого места? Хотелось бы пробиться дальше в Лиге чемпионов».

«Зенит» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов 14 сентября выездным матчем с «Челси». Последние два сезона петербуржцы занимали последние места в лигочемпионских группах, а в плей-офф главного еврокубкового турнира выходили в сезоне-2015/16. Тогда «Зенит» вылетел от «Бенфики» на стадии 1/8 финала.