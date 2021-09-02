Пилот «Уильямса» Джордж Расселл сообщил, что уже знает, за какую команду Формулы-1 будет выступать в следующем сезоне.

«Я знаю, где буду выступать в следующем году. Не буду сидеть здесь и врать. Правда в том, что в данный момент я не могу ни о чем объявить. Но да, знаком с ситуацией и знаю, где буду выступать в следующем сезоне. Меня проинформировали перед этапом в Спа», — приводит слова Расселла The Race.

Напомним, Расселл является пилотом гоночной академии «Мерседес». Согласно слухам, в следующем сезоне он сменит Валттери Боттас и станет напарником Льюиса Хэмилтона. Сегодня Daily Mail сообщил, что пилот уже подписал контракт с «Мерседесом». Однако официальных заявлений ни одна из команд пока не делала.

Кроме того, пока нет определенности по ситуации с Боттасом. Неизвестно, где он продолжит карьеру в случае ухода из «Мерседеса». Возможно, финн перейдет в «Альфа Ромео» на место Кими Райкконена.