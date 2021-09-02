Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба португальской федерации футбола.

Вчера, 1 сентября, в матче с Ирландией 36-летний форвард получил желтую карточку за то, что сорвал с себя футболку во время празднования гола. Из-за перебора «горчичников» футболист пропустит следующую игру. Во вторник, 7 сентября сборная Португалии встретится с Азербайджаном в отборе на чемпионат мира-2022.

Таким образом, у Роналду будет больше времени на подготовку к дебюту за «Манчестер Юнайтед», который должен состояться 11 сентября в матче против «Ньюкасла».

Напомним, в матче с Ирландией Роналду установил рекорд по количеству голов за национальные команды. Оформив дубль, португалец забил 110-й и 111-й мячи за сборную.