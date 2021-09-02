Российская фигуристка Софья Муравьева безупречно исполнила короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия).

Спортсменка выступала в первой разминке под третьим номером. Она начала свой прокат с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип, а во второй половине исполнила каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили прокат россиянки на 72,52 балла. Это промежуточное первое место.

Короткая программа Муравьевой поставлена под знаменитую композицию «Ne me quitte pas» в исполнении канадской певицы Селин Дион. Фигуристка, напомним, тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.