Российская фигуристка Вероника Жилина безупречно исполнила короткую программу на юниорском этапе Гран-При в Кошице (Словакия).

Спортсменка начала свое выступление с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее прокат на 71,57 балла, на данный момент это промежуточное второе место.

Короткая программа Жилиной поставлена под композицию «Seven nation army» в исполнении The White Stripes. Спортсменка выступает в героини фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн.

Напомним, Жилина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, к которому перешла из группы Этери Тутберидзе.

Впереди выступление еще двух россиянок — Марии Захаровой и Аделии Петросян.