Петербургский СКА на выезде встречается с «Северсталью» в первом матче нового сезона КХЛ. Игра проходит в Ледовом дворце Череповца, гости вышли вперед уже на второй минуте встречи.

Автором первой шайбы «армейцев» в регулярном чемпионате-2021/22 стал нападающий Кирилл Марченко, которому ассистировал Фредрик Хендемарк.

«Северстали» потребовалось всего три минуты, чтобы сравнять счет. Эстонский форвард Роберт Рооба реализовал большинство на пятой минуте.

Напомним, что в заявку СКА на игру попал 16-летний нападающий Матвей Мичков, тренеры поставили его в четвертое звено.

Бесплатная прямая трансляция доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.