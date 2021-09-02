Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз отреагировала на критику в свой адрес.

«Открытая критика в мой адрес и негативные комментарии позволяют мне надеяться, что ваши друзья и родственники не видят, что вы пишете в «Твиттере». Это всё очень печально. Надеюсь, они никогда не совершат подобного и не пройдут через это», — написала Байлз у себя в «Твиттере».

Напомним, Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике.

На Олимпийских играх в Токио американка столкнулась с психологическими проблемами, после чего получила волну критики в свой адрес.

Байлз стала серебряным призером Токио-2020 в командном многоборье, выступив лишь на одном снаряде. После опорного прыжка спортсменка отказалась от дальнейшего участия и была заменена. Затем Симона снялась с личного многоборья, объяснив свое решение психологическими проблемами. Также американка отказалась от выступления на отдельных снарядах, приняв участие лишь в розыгрыше медалей на бревне, где взяла бронзу.