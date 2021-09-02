Мужская сборная России по волейболу с поражения стартовала на чемпионате Европы. Сегодня, 2 сентября, подопечные Туомаса Саммельвуо уступили Турции со счетом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25).

Самым результативными игроками в составе российской команды стали Ярослав Подлесных и Егор Клюка, набравшие по 13 баллов. Дмитрий Волков заработал 12 очков, Артем Вольвич — 10.

В составе турецкой сборной 14 очков на свой счет записал Рамазан Мандыраджи, 13 баллов набрал Адис Лагумджия.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Нидерландов, встреча состоится в субботу, 4 сентября. В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы.