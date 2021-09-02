В «Ледовом дворце» Череповца проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА. Команды ушли на первый перерыв при равном счете — 1:1.

Автором первой заброшенной шайбы стал нападающий «армейцев» Кирилл Марченко, которому ассистировал Фредрик Хендемарк.

Гости вышли вперед уже на второй минуте, однако хозяевам потребовалось около трех минут, чтобы восстановить равновесие. Эстонский форвард Роберт Рооба реализовал большинство после того, так Линден Вей был удален за задержку соперника клюшкой.

Бесплатная прямая трансляция доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.