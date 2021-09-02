Российская фигуристка Мария Захарова безошибочно исполнила короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия).

Спортсменка начала свое выступление с двойного акселя, затем прыгнула тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее прокат на 69,04 балла, на данный момент это промежуточное третье место. Первые два места занимают россиянки Софья Муравьева и Вероника Жилина.

Напомним, 14-летняя Захарова тренируется в Москве под руководством Анны Царевой. Короткая программа Марии поставлена под Либертанго композитора Астора Пьяццоллы.

Впереди выступление еще одной россиянки — Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.