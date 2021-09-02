Йошко Влашич, отец хорватского футболиста Николы Влашича, сообщил, что его сыном интересовался «Зенит» и ряд европейских клубов.

«В прошлом году был вариант с «Зенитом», который предлагал € 35 млн, но ЦСКА отказал», – приводит слова Влашича-старшего Net.hr.

Отец игрока добавил, что ЦСКА получил несколько предложений от европейских клубов, но они предлагали слишком маленькие суммы. В их число вошел и «Милан», который долго считался приоритетным вариантом для игрока. Сделка сорвалась из-за того, что итальянский клуб не смог заплатить требуемую сумму.

Напомним, недавно Влашич перешел из ЦСКА в английский «Вест Хэм Юнайтед». Его дебют за новую команду еще не состоялся, поскольку сейчас Никола находится в расположении сборной Хорватии.