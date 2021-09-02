16-летний российский форвард Матвей Мичков дебютировал в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард СКА попал в заявку на матч с «Северсталью» 13-м нападающим, но уже в первом периоде получил пять смен.

До перерыва Мичков провел на льду 3 минуты и 21 секунды. Он совершил два броска по воротам и заблокировал один бросок соперника.

На данный момент в матче «Северсталь» — СКА идет второй период, «армейцы» проигрывают со счетом 1:2. За СКА отличился Кирилл Марченко, за череповчан — Роберт Рооба и Якоб Стенквист.

Бесплатная прямая трансляция доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Напомним, что в прошлом сезоне СКА и «Северсталь» встречались четыре раза, все матчи закончились победой армейцев.