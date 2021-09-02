В «Ледовом дворце» Череповца проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА. Команды ушли на второй перерыв при счете 2:1 в пользу хозяев.

Автором первой заброшенной шайбы на 2-й минуте стал нападающий «армейцев» Кирилл Марченко, которому ассистировал Фредрик Хендемарк. Хозяевам потребовалось около трех минут, чтобы восстановить равновесие. Эстонский форвард Роберт Рооба реализовал большинство.

Во втором периоде «Северсталь» вышла вперед благодаря голу Якоба Стенквиста. Ассистентские очки заработали Егор Рыков и Максим Колмыков.

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