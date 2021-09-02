Известный футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал новость о том, что «Зенит» отозвал полузащитников Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии.

Лахтер пояснил, что игроков, побывавших в странах «красной зоны», могут не пустить в Англию, где «Зениту» предстоит сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Зенит» просто будет ослаблен в таком случае. Очевидно, что есть спортивная дискриминация, поэтому клуб воспользовался правом преждевременного возврата, чтобы игроки успели вернуться в расположение и получить возможность поехать в Англию. «Зенит» пытается урегулировать данную ситуацию с ФИФА и УЕФА, дебаты идут, насколько я знаю», — приводит слова Лахтера «RT на русском».

Напомним, «Зенит» отозвал игроков из сборной Бразилии, поскольку до сих пор не понятно, как будет проходить матч с «Челси» и смогут ли участники делегации, посетившие «красную зону», прибыть в Великобританию, минуя карантин.

Матч первого тура группового этапа «Челси» — «Зенит» запланирован на 14 сентября.