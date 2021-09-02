Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выступление своих учениц Вероники Жилиной и Софьи Муравьевой в короткой программе на юниорском Гран-при в Кошице.

На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео, на котором спортсменки дают автографы после прокатов.

«Наши звёзды. Автографы. Супер! Дмитрий Сергеевич, работочка закончилась на сегодня. Хорошо отработали. Даже супер отработали. Всем тренерам большой привет, команде большой привет, всей академии и родителям большой привет», — сказал Плющенко на видео.

Короткая программа проходит в данные минуты. Муравьева идет лидером, Жилина — вторая с отставанием менее чем в 1 балл. Замыкает тройку лидеров еще одна россиянка Мария Захарова из группы Анны Царевой. В заключительной разминке будет выступать Аделия Петросян, тренирующаяся у Этери Тутберидзе.