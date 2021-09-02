Украинская фигуристка Анастасия Шаботова с падением исполнила короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия).

Спортсменка начала свой прокат с каскада из тройных лутца и тулупа, затем прыгнула двойной аксель. Третьим прыжком Анастасия исполнила тройной флип, но упала уже после приземления. Судьи оценили её выступление на 51,21 балла, это текущее седьмое место.

Напомним, ранее Шаботова выступала за Россию, затем сменила спортивное гражданство и стала выходить на соревнования под флагом Украины. При этом спортсменка продолжила тренироваться в Москве под руководством Светланы Пановой.

Впереди выступление россиянки Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.