Российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она обыграла испанку Паулу Бадосу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. За это время Грачева дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырех. Её соперница записала на свой счет четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и сделала два брейка.

Следующей соперницей Грачевой станет либо её соотечественница Анастасия Павлюченкова, либо представительница Словакии Анна Шмидлова.

Напомним, общий призовой фонд US Open составляет 57,5 миллионов долларов. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.