Петербургский СКА на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в «Ледовом дворце» Череповца и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Армейцы» вышли вперед уже на второй минуте встречи благодаря голу Кирилла Марченко с передачи Фредрика Хендемарка, однако хозяева практически сразу сравняли счет. Эстонский форвард Роберт Рооба реализовал большинство, ассистентские очки набрали Егор Рыков и Якоб Стенквист.

Во втором периоде «Северсталь» вышла вперед. Голом отметился Стенквист, ассисты сделали Рыков и Максим Колмыков. «Армейцам» удалось отыграться лишь в третьем периоде: шайбу в меньшинстве забросил Хендемарк. В концовке встречи Линден Вей принес петербуржцам победу, забив с передачи Антона Бурдасова.

В составе СКА дебютировал 16-летний нападающий Матвей Мичков.