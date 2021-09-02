Российская фигуристка Аделия Петросян безупречно исполнила короткую программу на юниорском этапе Гран-при в Кошице (Словакия).

Спортсменка начала свое выступление с двойного акселя, затем исполнила тройной флип, а на вторую половину оставила каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее выступление на 69,30 балла, на данный момент это текущее третье место. Её опережают Софья Муравьева и Вероника Жилина.

Напомним, Петросян тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Этот этап Гран-при является для неё дебютным.

Произвольная программа у девушек состоится в субботу, 4 сентября, и начнется в 14:20 по московскому времени.