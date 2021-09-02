В Кошице (Словакия) проходит юниорский этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 2 сентября, состоялась короткая программа у девушек, где первые четыре места заняли спортсменки из России.

В лидеры вышла Софья Муравьева, набравшая 72,52 балла. Второе место с результатом 71,57 заняла Вероника Жилина. Обе спортсменки тренируются в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Замкнула тройку лидеров Аделия Петросян (69,30) из группы Этери Тутберидзе, а четвертой стала Мария Захарова (69,04), тренирующаяся у Анны Царевой.

В соревнованиях приняла участие Анастасия Шаботова. перешедшая из российской команды в украинскую. Она упала с тройного флипа и стала девятой с результатом 51,21 балла.

С полной таблицей результатов можно ознакомиться на сайте ISU.

Произвольная программа состоится в субботу, 4 сентября, и начнется в 14:20 по московскому времени.