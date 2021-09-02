Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Локомотиве». Сегодня, 2 сентября, пресс-служба «железнодорожников» официально объявила о подписании пятилетнего контракта с игроком.

Ранее стало известно, что «Локомотив» согласился на серьезное увеличение зарплаты для игрока. В стане «железнодорожников» он будет получать почти в четыре раза больше, чем в ЦСКА. Сумма сделки составит 5-7 миллионов евро — бонусы зависят от того, как будет выступать Марадишвили.

Сегодня известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что на переходе настоял сам Марадившили и его отец Коба. В случае перепродажи Марадишвили, по некоторым данным, у ЦСКА сохранится приоритетное право первого предложения.

В нынешнем сезоне Марадишвили трижды вышел на замену в РПЛ и отметился голом в ворота «Ростова» (3:1).