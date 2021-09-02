Кемерово принимает чемпионат России по боксу. В пятницу, 3 сентября, состоятся полуфинальные поединки, по итогам которых определятся финалисты соревнований.

В полуфинал вышли восемь спортсменов из Санкт-Петербурга, выступающих в разных весовых категориях: Павел Сосулин (до 75 кг), Руслан Колесников, Андрей Косенков (оба — до 80 кг), Всеволод Шумков, Джамал Бадрутдинов (оба — до 60 кг), Эдуард Саввин, Сергей Ярулин (оба — до 57 кг) и Евгений Мартынов (до 51 кг).

Напомним, что выход в полуфинал гарантирует боксерам бронзовые медали.

«Да, медаль Санкт-Петербурга мы уже обеспечили, но нам нужна высшая медаль. Оппонент будущего боя – Чемпион России прошлого чемпионата, поэтому настрой только боевой», – сказал Сосулин, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса Петербурга.

Чемпионат России, стартовавший 27 августа, продлится до 4 сентября.