Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде она обыграла представительницу Словакии Анну Шмидлову в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

Спортсменки провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Павлюченкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Её соперница записала на свой счет один эйс, девять раз ошиблась на подаче и сделала пять брейков.

В третьем круге Павлюченкова встретится со своей соотечественницей Варварой Грачевой, которая сегодня обыграла испанку Паулу Бадосу.

Напомним, общий призовой фонд US Open составляет 57,5 миллионов долларов. Действующей чемпионкой турнира является японка Наоми Осака.