Петербургский «Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов-2021/22.

Вратари : Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров. Защитники : Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Данила Хотулев.

: Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Данила Хотулев. Полузащитники : Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов.

: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов. Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Напомним, «Зенит» попал в группу Н, где встретится с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Первый матч группового этапа сине-бело-голубые проведут на выезде против «Челси», который является действующим победителем Лиги чемпионов. Игра состоится 14 сентября.