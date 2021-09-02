Петербургский «Зенит» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов-2021/22.
- Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.
- Защитники: Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Данила Хотулев.
- Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов.
- Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.
Напомним, «Зенит» попал в группу Н, где встретится с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».
Первый матч группового этапа сине-бело-голубые проведут на выезде против «Челси», который является действующим победителем Лиги чемпионов. Игра состоится 14 сентября.
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