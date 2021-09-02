Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов выступят в ледовом шоу Art on Ice — Special, которое завтра, 3 сентября, состоится в Цюрихе (Швейцария).

Как сообщает официальный сайт мероприятия, в число участников также войдет чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, новообразованная пара Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, канадец Киган Мессинг и швейцарка Алексия Паганини.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В декабре 2019 года спортсменка приостановила карьеру и с тех пор не выступала на соревнованиях. Она сосредоточилась на учебе, ледовых шоу и телевизионных проектах.