Полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо могут пропустить матч с «Челси» на старте группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сине-бело-голубые отозвали игроков из сборной Бразилии. В клубе посчитали, что их позднее возвращении из страны, входящей в красную ковидную зону, приведет к тому, что они не успеют отбыть обязательный карантин перед поездкой в Англию.

Бразильская федерация футбола отпустила игроков в Петербург, но выразила недовольство действиями «Зенита» и подала жалобу в ФИФА. В связи с этим Малком и Клаудиньо могут быть отстранены от футбола на пять дней. Так как бан будет отсчитываться с 9 сентября (в этот день Бразилия сыграет с Перу в отборе на ЧМ-2022), игрокам придется пропустить матч с «Челси».