Нападающий Криштиану Роналду, подписавший контракт с «Манчестер Юнайтед», будет выступать под седьмым номером. Португалец и ранее играл под этим номером, когда защищал цвета английского клуба в период с 2003 по 2009 год.

В прошлом сезоне седьмой номер принадлежал уругвайскому форварду Эдинсону Кавани. Теперь он будет выступать под номером 21.

Отметим, что номер 7 является культовым в «МЮ». Ранее под ним играли Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.

Напомним, сегодня Роналду покинул расположение сборной Португалии. Таким образом, у него будет больше времени на подготовку к дебюту за «Манчестер Юнайтед», который должен состояться 11 сентября в матче против «Ньюкасла».