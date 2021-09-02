Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова сообщила, что стала жертвой мошенников.

«Непростой день у меня сегодня… Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее! Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот», — написала Солдатова в «Инстаграме».

Напомним, Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. На планетарном форуме в 2018 году она завоевала золото в упражнении с лентой. Также в ее активе три золота чемпионатов мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018), три золота чемпионатов Европы в «командниках» (2015, 2017, 2019), звание чемпионки России-2016 и бронза чемпионата России-2014 в индивидуальном многоборье.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что готова принять Солдатову в свой тренерский штаб.