Российские волейболисты проиграли в первом матче ЧЕ-2021, «Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов. Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 2 сентября.

«Зенит» озвучил заявку на Лигу чемпионов

Петербургский «Зенит» назвал фамилии футболистов, которые войдут в заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Помимо основных игроков в список вошли молодые Аким Белохонов, Даниил Кузнецов, Давид Бязров, Данила Хотулев и Давид Бязров.

Волейболисты стартовали на ЧЕ с поражения

Российские волейболисты неожиданно проиграли Турции на старте чемпионата Европы. Игра проходила в финском Тампере и завершилась со счетом 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25).

СКА обыграл «Северсталь» на старте «регулярки»

Петербургский СКА на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в «Ледовом дворце» Череповца и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Российские фигуристки захватили лидерство на ЮГП в Кошице

Российские фигуристки заняли первые четыре места после короткой программы на ЮГП в Кошице. Первые два места достались Софье Муравьевой и Веронике Жилиной, тренирующимся у Евгения Плющенко. Третьей стала Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, четвертой — ученица Анны Царевой Мария Захарова.

Расселл, скорее всего, подписал контракт с «Мерседес»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл сообщил, что уже знает, где проведет следующий сезон Формулы-1, но пока не может объявить об этом официально. Скорее всего, пилот перейдет в «Мерседес» на место Валттери Боттаса. Ранее британские таблоиды написали, что Джордж уже подписал контракт с «Мерседесом».

Крицюк официально перешел в «Зенит»

Петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с вратарем Станиславом Крицюком. Футболист будет выступать под первым номером.