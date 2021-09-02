Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России.

Как сообщает пресс-служба РФС, хавбек пропустит предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022 из-за проблем со спиной.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — объяснил старший врач сборной Владимир Хайтин.

Напомним, 4 сентября сборная России на выезде сыграет с Кипром, а 7 сентября в Москве примет команду Мальты. Оба матча пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. 1 сентября россияне в дебютном матче Валерия Карпина сыграли вничью с Хорватией — 0:0.

Напрямую на ЧМ-2022 попадут только победители групп. Команды, занявшие второе место, сыграют стыковые матчи.