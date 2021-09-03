Российский теннисист Аслан Карацев пробился в третий круг Открытого чемпионата США.

В матче второго круга россиянин, «посеянный» под номером 21, одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном после двух проигранных сетов.

Итоговый счёт — 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1. Карацев в четвёртом сете дважды отыгрывал матчбол. Всего он сделал 11 подач навылет и допустил 8 двойных ошибок. На счету Томпсона 15 эйсов и шесть двойных. Оба соперника взяли друг у друга по шесть подач. Общая продолжительность матча составила 4 часа 44 минуты.

В третьем круге Карацев сыграет с 99-й ракеткой мира Дженсоном Бруксби из США, который во втором круге одолел соотечественника Тэйлора Харри Фрица — 6:7 (7:9), 7:6 (12:10), 7:5, 6:2.

Помимо Карацева, в третий круг пробились россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, которым предстоят матчи с Фрэнсисом Тиафо и Пабло Андухаром соответственно.