Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт пробились во второй круг Открытого чемпионата США в парном разряде. В первом круге US Open дуэт обыграл американок Энн Ли и Элисон Риске — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 22 минуты, соперницы сделали по одной подаче навылет, Касаткина и Контавейт допустили одну двойную ошибку против двух у соперниц, а также взяли три чужих подачи, проиграв одну свою.

Во втором круге Касаткина и Контавейт встретятся с восьмыми «сеяными» Дарьей Юрак из Хорватии и Андреей Клепач из Словении, которые в первом круге разгромили украинку Алёну Бондаренко и Анкиту Райну из Индии — 6:1, 6:1.

Ранее во второй круг также пробилась россиянка Вероника Кудерметова, выступающая в дуэте с Бетани Маттек-Сэндз из США. Им предстоит игра с француженками Ализе Корне и Фионой Ферро.

Также в женском парном разряде US Open в числе прочих ожидаются матчи первого круга:

Екатерина Александрова (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия) — Аманда Анисимова (США)/Анастасия Потапова

Зарина Дияс (Казахстан)/Варвара Грачёва (Россия) — Мисаки Дои (Япония)/Анна-Лена Фридзам (Германия)

Мэнди Минелла (Люксембург)/Людмила Самсонова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия)/Шелби Роджерс (США)

Андреа Петкович (Германия)/Айла Томлянович (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)/Елена Рыбакина (Казахстан)