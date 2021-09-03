Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич перешёл из «Барселоны» в «Бешикташ», сообщает официальный сайт стамбульцев. Турецкий клуб взял 31-летнего хавбека в аренду до конца сезона.

Отмечается, что «Бешикташ» будет платить Пьяничу часть зарплаты — 2,75 млн евро в год. По данным СМИ, его зарплата в «Барселоне» составляет 10 миллионов. Контракт боснийца с каталонским клубом заключён до лета 2024 года.

Пьянич в сезоне-2020/21 провёл за «Барсу» 30 матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее в его карьере были люксембургский «Шиффланж», французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рома» и «Ювентус».

Этим летом в СМИ появилась информация, что Пьянича хотел арендовать «Зенит», но игрок сам не захотел переходить в российский клуб.