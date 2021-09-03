Состоялись матчи девятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сборная Бразилии с минимальным счётом обыграла на выезде Чили — 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте провёл Эвертон Рибейро.

На счету бразильцев семь побед в семи играх и первое место в таблице. Напомним, что пентакампеоны не смогли вызвать на матчи игроков из Английской премьер-лиги из-за постановлений правительства Великобритании о странах из «красной зоны». Кроме того, из расположения команды были отозваны игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, поскольку петербуржцам 14 сентября предстоит выездная игра Лиги чемпионов с «Челси».

В другой встрече Аргентина в гостях победила Венесуэлу — 3:1. Голами у аргентинцев отметились Лаутаро Мартинес (45+2), Хоакин Корреа (71) и Анхель Корреа (74). Венесуэльцы ответили голом Йеферсона Сотельдо с пенальти на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте. Хозяева с 32-й минуты играли в меньшинстве после удаления Адриана Мартинеса.

Аргентина так же, как и Бразилия, не потерпела ни одного поражения в семи встречах и идёт в таблице второй с 15 очками (4 победы, 3 ничьи).

Ещё в одной игре Эквадор дома одолел Парагвай со счётом 2:0 благодаря голам в самой концовке встречи. Феликс Торрес забил первый мяч на 87-й минуте, а Микаэль Эстрада установил окончательный счёт на 90+5.

Наконец Перу и Уругвай сыграли вничью 1:1, обменявшись голами в первом тайме. Перуанец Ренато Тапиа забил на 25-й минуте, уругваец Джорджиан де Арраскаэта — на 29-й.