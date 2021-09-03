Известный комментатор Геннадий Орлов оценил дебютный матч Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. 1 сентября россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) в игре отборочного турнира ЧМ-2022. В национальную команду был вызван лидер бомбардирской гонки РПЛ Фёдор Смолов, но весь матч просидел в запасе.

«Для меня так и осталось загадкой, почему не вышел Смолов. Читал объяснения Карпина, что в этом заключался некий тактический замысел, — цитирует «Спорт-Экспресс» Орлова. — Но он что — не хотел гол забить? Какова логика? Федор сейчас в прекрасной форме, забивает за «Локо» в каждой встрече. Ну уж во втором-то тайме его надо было выпускать. Ведь у нас некому было забить. Сколько ударов мы всего нанесли? Захарян пару раз и все… И не использовать такую пушку, как Смолов? Мне кажется, это просто нелогично».

4 сентября Россия сыграет на выезде против Кипра, а 7 сентября — дома с Мальтой.