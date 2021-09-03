Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила недовольство поведением фанатов сборной Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Отмечается, что во время игры, состоявшейся 2 сентября на «Пушкаш Арене», болельщики хозяев оскорбляли Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема на расовой почве.

«Мы очень разочарованы слышать сообщения о дискриминационных действиях против некоторых игроков сборной Англии. Мы попросим ФИФА расследовать этот инцидент. Мы продолжим поддерживать игроков и персонал в нашем коллективном стремлении выявлять и бороться с дискриминацией в любой форме», — говорится в заявлении FA.

Англия одержала победу со счётом 4:0, голами отметились Рахим Стерлинг, Харри Кейн, Харри Магуайр и Деклан Райс. В таблице группы I Англия идёт первой с 4 победами в 4 матчах и разностью мячей 13-1.