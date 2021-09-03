Сборная Испании уступила Швеции в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 1:2. Испанец Карлос Солер открыл счёт на пятой минуте встречи, но уже через минуту Александр Исак забил ответный мяч. На 57-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон стал автором победного мяча.

Испанцы проиграли в квалификации ЧМ впервые за 28 лет. Последний раз это произошло 31 марта 1993 года, причём тогда Испания также уступила на выезде скандинавам — сборной Дании (0:1).

Таким образом, беспроигрышная серия Испании составила 66 матчей — 52 победы и 14 ничьих.

В таблице группы B Испания идёт второй с 7 очками в четырёх играх. Швеция лидирует с тремя победами в трёх матчах.