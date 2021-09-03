Защитник сборной России Марио Фернандес не примет участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра, утверждает «Спорт-Экспресс». 30-летний футболист ЦСКА получил травму колена, но пока что остаётся в расположении команды. Существует вероятность, что он сможет выйти на поле 7 сентября в игре с Мальтой.

В игре квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:0) Фернандес вышел на поле в стартовом составе и был заменён на Илью Самошникова на 77-й минуте.

Фернандес провёл за сборную России с 2017 года 33 матча и забил 5 мячей.

У Хорватии и России после четырёх игр по семь очков. Команды занимают первое и второе место в турнирной таблице отборочной группы.

Игра Кипр — Россия состоится 4 сентября в Никосии.