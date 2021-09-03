Российские фигуристки Камила Валиева и Майя Хромых получили звания мастеров спорта России. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.

Валиевой и Хромых по 15 лет, обе фигуристки занимаются в группе тренера Этери Тутберидзе.

Валиева занимает 23-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Она стала второй фигуристкой в истории после Александры Трусовой, исполнившей четверной тулуп на соревнованиях под эгидой ISU. В сезоне-2020/21 Валиева выиграла финал Кубка России, а также завоевала серебро чемпионата страны. Также на её счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского «Гран-при» в сезоне-2019/20.

Майя Хромых на чемпионате России-2020/21 стала пятой на чемпионате России и заняла второе место после Валиевой в финале Кубка России. Также на её счету четвёртое место на юниорском ЧМ в сезоне-2019/20.