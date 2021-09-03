В пятницу утром команда Валерия Карпина отправилась на Кипр, где 4 сентября должна провести очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022, без двух ключевых игроков сборной России Марио Фернандеса и Алексея Ионова. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

По информации РФС, на игру с Кипром вылетело 24 футболиста. Тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления полузащитнику Алексею Ионову и защитник Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после матча с Хорватией. При этом сообщается, что оба футболиста продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится на стадионе «Лужники» 7 сентября.

Напомним, что в заявку на матчи квалификации Чемпионата мира-2022 по регламенту УЕФА можно включить 23 игроков.