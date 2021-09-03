Нападающий из хоккейного клуба СКА Матвей Мичков высказался о своем дебюте в КХЛ. Он сыграл против «Северстали». Встреча завершилась в пользу СКА 3:2.

«Рады, что начали сезон с победы. Самые положительные впечатления от дебюта. Рад, что получилось дебютировать уже в первой игре», — сказал в интервью Матвей.

Матвей Мичков узнал за день до игры о том, что дебютирует в матче с «Северсталью». По словам хоккеиста, «никаких переживаний не испытывал, так как за клуб уже играл на предсезонном турнире». Мичков отметил, что «на матч выходил уверенно». А также рассказал, что очень удивился, «что большую часть матча играл в первом звене,» и поблагодарил тренеров за это.