Вчера, 2 сентября, СКА открыл новый сезон КХЛ выездным матчем с «Северсталью». Армейцы смогли одержать волевую победу 3:2, уступая после двух периодов 1:2. Первую шайбу у череповчан забросил первый эстонец в истории лиги Роберт Рооба. Но основное внимание болельщиков было приковано к другому дебютанту. 16-летний Матвей Мичков проводил свой первый официальный матч на взрослом уровне.

За армейским вундеркиндом следят уже не первый год, но прорывным для него стал юниорский ЧМ-2021. Играя с 18-летними парнями, Мичков наколотил аж 12 шайб, став лучшим бомбардиром и форвардом турнира. Летом он дебютировал в основе армейцев и в первой же игре отметился шайбой в ворота «Сочи» в предсезонном турнире. Сейчас же проверка была более серьёзной – официальный матч.

Мичков был заявлен на игру 13-м форвардом, и ожидалось, что Валерий Брагин даст ему только «попробовать» лёд, выпустив на 3-5 минут.

Но уже в первом периоде Мичкову дали отыграть практически три с половиной минуты. При этом форвард не терялся на льду: в первой же смене он нанёс бросок по воротам, но шайба прошла рядом со штангой. Также за период он успел заблокировать бросок соперника и дважды бросить в створ, а также несколько раз пойти в отбор.

Во втором периоде игровое время Мичкова увеличилось, и в одной из атак он был максимально близок к голу: Линден Вей вывел его один на один с Константином Шостаком, но голкипер не дал себя перехитрить.

Вообще Шостак стал одним из героев первых двух периодов. СКА наседал на ворота на протяжении большей части матча, но голкипер держал оборону, а на последней минуте второго периода Кирилл Марченко не смог реализовать буллит.

Примечательно, что штрафной бросок был назначен при непосредственном участии Мичкова: именно он вывел один на один Антона Бурдасова, после фола на котором арбитр и дал СКА буллит.

В третьем же периоде класс взял своё. Другой дебютант армейцев Фредрик Хендемарк в меньшинстве счёт сравнял, а на 54:40 Линден Вей принёс СКА победу в основное время. При этом голевая атака началась с Мичкова. 16-летний форвард отдал пас на Антона Бурдасова, и тот вместе с Веем довели шайбу до ворот серией передач. Очков результативности юниор не заработал, но однозначно занёс баллы в копилку тренерского доверия.

Всего Мичков провёл на льду 13 минут 15 секунд игрового времени, вышел на 18 смен и чаще других в составе СКА бросал в створ ворот – 4 раза.

«Рады, что начали сезон с победы. Самые положительные впечатления от дебюта. Рад, что получилось дебютировать уже в первой игре», — скромно подвёл итог встречи сам Матвей.

Сейчас важной задачей тренерского штаба армейцев будет правильная работа с нападающим и другими молодыми хоккеистами, которым в Петербурге доверяют всё чаще. Очень важно будет не «затаскать» их и подводить к основе осторожно и постепенно. Хоть и говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины, всё же пока у Мичкова и других питерских юниоров не та «физика» и более хрупкая психология. А уж когда за тобой следят скауты всего мира, тем более.