Олег Матыцин заявил, что министерство спорта России будет помогать российским спортсменам в вопросе получения виз США.

Напомним, российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова в августе пропустили этап Бриллиантовой лиги в США из-за проблем с получением виз.

«В случае с Ласицкене и Сидоровой помимо прочего вмешались сроки Олимпийских игр. И до этого, и сегодня активно взаимодействуем с нашими федерациями и МИД по защите интересов российских спортсменов и максимально комфортному получению виз для них», — сказал Олег Матыцин на Восточном экономическом форуме.

Восточный экономический форум проходит со 2 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Напомним, что россиянка Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпийских играх-2020 в Токио. Это золото стало первым в легкой атлетике с 2012 года для сборной России.