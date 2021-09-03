Сегодня стало известно, что НХЛ сможет до 10 января запретить своим хоккеистам участвовать в Олимпийских играх -2022, несмотря на предварительное согласие.

Как сообщают СМИ, сейчас проходят переговоры между НХЛ, ИИХФ и МОК. Международная федерация хоккея на льду пока не получила от Национальной хоккейной лиги и профсоюза игроков подтверждения об участии.

Если НХЛ даст согласие, то в документах будет установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги- 10 января 2022 года. За выход из соглашения до этой даты санкций не предусмотрено. В ином случае Национальная хоккейная лига должна будет возместить связанные с этим убытки.

Ранее в НХЛ заявляли, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Китай. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавируса, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков Национальной хоккейной лиги или по любой другой причине, которая может потребовать такого решения.

Если лига отправится на Игры, то регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Олимпийские Игры в Пекин, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

Напомним, зимние Олимпийские игры в 2022 году, которые в состоятся в Пекине, пройдут с 4 по 20 февраля.